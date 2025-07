Via a installazione fotovoltaico industriale più grande d' Italia

Inizia una rivoluzione energetica con l'installazione del più grande impianto fotovoltaico industriale d’Italia, a Osoppo (Udine). Con l’ausilio di un elicottero, il gruppo Fantoni ha dato il via a un progetto pionieristico che coinvolge 27.614 pannelli su 130mila metri quadrati, producendo energia pulita per migliaia di famiglie. Questa innovazione rappresenta un passo deciso verso un futuro sostenibile, evitando emissioni e riducendo l’impatto ambientale.

Con l'ausilio anche di un elicottero, a Osoppo (Udine) sono iniziati i lavori di installazione dell' impianto fotovoltaico su struttura industriale più esteso d'Italia e tra i più grandi in Europa. È quello del gruppo Fantoni, impegnato in un percorso di sostenibilità ambientale, costituito da 27.614 pannelli su 130mila metri quadrati di tetti, che produrrà 13,37 GWh di energia all'anno, quanto serve per i consumi di 4.900 famiglie, evitando l'immissione di 4.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera, beneficio pari al 'lavoro' di 130mila alberi. Il mega impianto fotovoltaico coprirà il 5% del fabbisogno elettrico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via a installazione fotovoltaico industriale più grande d'Italia

Fotovoltaico, Fantoni realizza il più grande impianto industriale in Italia - 614 pannelli su 130mila mq di tetti dello stabilimento, potrà produrre 13,37 GWh di energia l’anno. Riporta ilsole24ore.com