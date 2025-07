Venite c’è un coccodrillo nel centro di Bolzano E’ uscito con il temporale e si è nascosto sotto ad un cespuglio L’allarme poi l’incredibile scoperta

Ore di apprensione a Bolzano, dove un temporale ha portato alla scoperta inattesa di un coccodrillo nascosto nel cuore della città. La segnalazione di un cittadino ha mobilitato i vigili del fuoco, pronti a intervenire rapidamente per garantire la sicurezza pubblica. Un episodio che ha catturato l'attenzione di tutti e che ricorderà a lungo questa notte insolita…

Ore di apprensione a Bolzano, nella serata di domenica 30 giugno, a causa di una segnalazione insolita e allarmante. Durante un violento temporale che si è abbattuto sul capoluogo altoatesino, un cittadino ha contattato i vigili del fuoco riferendo di aver avvistato un coccodrillo nascosto sotto un cespuglio, nel pieno centro della città. L’intervento è stato immediato. Allertati dalla possibile presenza di un animale potenzialmente pericoloso, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, pronti a gestire la situazione. Tuttavia, una volta giunti sul luogo dell’avvistamento, hanno fatto una scoperta incredibile: il rettile in questione era un giocattolo di plastica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Venite, c’è un coccodrillo nel centro di Bolzano. E’ uscito con il temporale e si è nascosto sotto ad un cespuglio”. L’allarme, poi l’incredibile scoperta

In questa notizia si parla di: coccodrillo - centro - bolzano - temporale

“Venite, c’è un coccodrillo nel centro di Bolzano. E’ uscito con il temporale e si è….

Coccodrillo avvistato a Bolzano, l'allarme e la sorpresa durante l'intervento: «Un grazie di cuore ai cittadini attenti» - Durante un’ondata di maltempo che ha causato piogge e allagamenti, un cittadino ha contattato ... Scrive msn.com

Bolzano, violento temporale e grandine in centro - Diversi gli allagamenti nelle cantine, molti gli alberi secolari Bolzano, violento temporale e grandine in centro ... Come scrive panorama.it