Vacanze in auto senza pensieri | i 5 consigli di PETRONAS per una manutenzione estiva efficace

Sei pronto per partire senza pensieri quest’estate? Con l’arrivo della bella stagione e i tanti viaggi in vista, una corretta manutenzione dell’auto è il primo passo per garantirti relax e sicurezza sulla strada. PETRONAS Lubricants International, leader nel settore, rivela i 5 consigli essenziali per un check-up efficace e una vacanza all’insegna del divertimento e della tranquillità. Scopri come preparare al meglio la tua auto per un’estate indimenticabile!

Manutenzione auto estate 2025 – Con l'arrivo della bella stagione e l'aumento dei viaggi su strada, effettuare un check-up completo dell'auto prima di partire è fondamentale per evitare imprevisti. PETRONAS Lubricants International, leader mondiale nella produzione di lubrificanti per motori, condivide 5 consigli pratici per affrontare le vacanze estive in auto con serenità e sicurezza.

