Usa cancellano nuotatrice transgender record annullati e scuse alle atlete

La decisione di cancellare i record della nuotatrice transgender Lia Thomas ha scosso il mondo dello sport e suscitato ampie discussioni. L'Università della Pennsylvania ha preso questa drastica iniziativa, annunciando anche scuse alle atlete penalizzate. Un gesto che mette in evidenza le tensioni tra inclusività e equità nelle competizioni sportive femminili. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Entriamo nel dettaglio.

Cancellati i record della nuotatrice transgender, obiettivo centrato per Donald Trump. L'università della Pennsylvania ha cancellato i primati stabiliti da Lia Thomas e ha reso noto che si scuserà con le atlete "penalizzate" dalla presenza di Thomas in particolare nelle competizioni femminili di 100, 200 e 400 stile libero.

La ex nuotatrice e campionessa olimpica, diventa la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Tra le sue priorità : nuove regole per la partecipazione delle atlete transgender e un equilibrio tra inclusione e equità - Il 23 giugno 2025 segna un momento storico nello sport mondiale: Kirsty Coventry, ex nuotatrice olimpica dello Zimbabwe, diventa la prima donna e prima africana a presiedere il Comitato Olimpico Internazionale.

