Uomo investito e ucciso da un treno di passaggio a Monza | corse cancellate e ritardi fino a 120 minuti

Una tragedia scuote Monza questa mattina: un uomo è stato investito e ucciso da un treno merci, causando disagi e cancellazioni nelle corse ferroviarie. La circolazione è completamente bloccata e i ritardi di Trenord si estendono fino a 120 minuti. Un evento drammatico che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sui binari e la necessità di intervenire per prevenire simili incidenti. Seguiteci per aggiornamenti e ulteriori dettagli.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 2 luglio, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno merci di passaggio a Monza. Traffico ferroviario in tilt, con ritardi annunciati da Trenord fino a 120 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

