Università dalla Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati di ricerca sanitari

Universit224, il nuovo ambizioso progetto lanciato dalla Fondazione Lilly in Italia, rappresenta un investimento di oltre 1,5 milioni di euro per sostenere 30 dottorati di ricerca sanitari. Con questa iniziativa, la fondazione mira a formare una generazione di ricercatori innovativi, pronti a guidare la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il programma, denominato ’30×30’, segna un passo decisivo verso un futuro più sano e sostenibile per tutti.

Ammonta ad oltre 1,5 milioni di euro l’investimento voluto dalla Fondazione Lilly per l’Italia, per formare una nuova generazione di ricercatori in grado di guidare la trasformazione del Servizio sanitario nazionale (SSN). Un piano decennale con cui la Fondazione rilancia la propria missione, rafforzando l’impegno nella formazione avanzata e nella costruzione di competenze ad alto impatto per la salute pubblica. Il programma, denominato ’30×30?, prevede il finanziamento di 30 dottorati di ricerca in 30 università italiane nei prossimi dieci anni. I percorsi saranno dedicati a temi strategici: accesso precoce all’innovazione terapeutica, modelli di co-finanziamento, riduzione delle disuguaglianze territoriali, valutazione dell’impatto delle politiche sanitarie, digitalizzazione dei processi e partnership pubblico-private per l’efficienza del sistema. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Università , dalla Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati di ricerca sanitari

