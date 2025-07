Università da Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati

Universit224, il nuovo ambizioso progetto di Fondazione Lilly, dà il via a un investimento strategico di oltre 1,5 milioni di euro per 30 dottorati, formando una generazione di ricercatori pronti a rivoluzionare il Servizio Sanitario Nazionale. Con questa iniziativa, la fondazione rafforza la sua missione di innovazione e formazione, puntando a un futuro di salute pubblica sostenibile. Il piano è stato presentato a Roma

Un investimento strategico di oltre 1,5 milioni di euro per formare una nuova generazione di ricercatori in grado di guidare la trasformazione del Servizio sanitario nazionale (SSN). È il cuore del piano decennale con cui la Fondazione Lilly per l’Italia rilancia la propria missione, rafforzando l’impegno nella formazione avanzata e nella costruzione di competenze ad alto impatto per la salute pubblica. Il piano è stato presentato a Roma nella magnifica cornice del Chiostro del Bramante. Il programma, denominato ’30×30?, prevede il finanziamento di 30 dottorati di ricerca in 30 università italiane nei prossimi dieci anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Università, da Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati

Università, dalla Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati di ricerca sanitari

