Unghie soft come Rihanna | sarà questa la French manicure che dominerà l’estate 2025?

Unghie soft come Rihanna: questa la french manicure che dominerà l’estate 2025. A Bruxelles, in occasione della première mondiale dei Puffi, Rihanna ha trasformato un evento family-friendly in un vero e proprio show di stile. Con il suo ingresso, ha dimostrato come un’icona pop possa reinterpretare l’animazione con un tocco couture, senza rinunciare alla sua eleganza. Rihanna lancia il trend dell’estate: manicure French morbida e ultra raffinata. Per l’occasione, Rihanna ha sfoggiato una nail art che promette di conquistare tutte.

A Bruxelles, in occasione della première mondiale del nuovo film dei Puffi, Rihanna ha trasformato un evento family-friendly in un vero e proprio momento fashion. Con il suo ingresso in scena, ha mostrato come un’icona pop possa reinterpretare il mondo dell’animazione con un tocco couture, senza mai perdere coerenza con la propria estetica. Rihanna lancia il trend dell’estate: manicure French morbida e ultra raffinata. Per l’occasione, Rihanna ha indossato un look custom firmato Chanel Haute Couture. Un completo delicato, ma affatto scontato: top a babydoll in organza trasparente e gonna lunga in seta azzurro puffo, impreziositi da dettagli artigianali tra cristalli, paillettes porcellanate e piume, ispirati a un archivio della maison risalente alla primavera 2003. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Unghie soft come Rihanna: sarà questa la French manicure che dominerà l’estate 2025?

In questa notizia si parla di: rihanna - french - manicure - estate

Tendenze unghie: le idee manicure più belle arrivano dalle star al Met Gala 2025; Manicure per il Natale 2025, la nail art di tendenza da copiare alle star; Ispirarsi alla french glassata di Ariana Grande, ora e sempre.

Unghie in rosso: le manicure estive più belle sono scarlatte - Le unghie rosse tornano protagoniste dell'estate con tonalità vivaci e moderne: le sfumature spaziano dal rosso ciliegia al rosso aranciato ... Come scrive amica.it

Unghie estate 2023, la French Manicure classica e colorata - Cosmopolitan - Tra le tendenze unghie dell'estate 2023, la French Manicure è il trend che gioca con colori chiari e classici e nuance forti e vivaci, tra brio e semplicità ... Si legge su cosmopolitan.com