Una domenica differente… in spiaggia ecco le tappe a Salerno

Vivi un’estate diversa a Salerno con “Una domenica differente… in spiaggia”! Dal 6 luglio al 24 agosto, ogni domenica, un evento speciale pensato per coinvolgere bambini, famiglie e tutte le persone fragili, promuovendo la tutela del nostro ambiente e l’inclusione sociale. Un’occasione unica per divertirsi, imparare e fare comunità sotto il sole, perché ogni momento passato insieme può diventare un’occasione di crescita e consapevolezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna, come la scorsa estate, a partire da domenica 6 luglio e per tutte le domeniche fino al 24 agosto, "Una domenica differente. in spiaggia". Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie, alle categorie fragili e ai minori con disabilità. L'obiettivo è promuovere la raccolta differenziata e l'inclusione sociale in modo leggero e spensierato, attraverso attività di animazione gratuite direttamente sulle spiagge di Salerno. Ogni domenica, la società New Age proporrà gratuitamente laboratori ricreativi, giochi di squadra, baby dance e regalerà gadget sostenibili come i posacenere tascabili che serviranno anche a ridurre la presenza di mozziconi di sigarette nella sabbia.

