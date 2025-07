Un mercato da 150 milioni non è bastato al Manchester City per fare bella figura al Mondiale per Club As

Il Manchester City, una delle squadre più temute d’Europa, si è trovato a fare i conti con una stagione horror nonostante un mercato da ben 150 milioni di euro. La delusione al Mondiale per Club è un colpo duro, evidenziando come anche le grandi spese possano non assicurare il successo. Il fallimento del City si aggiunge alle grandi delusioni di questa annata, lasciando molti a chiedersi: cosa è davvero mancato a Guardiola e compagnia?

Non solo l’Inter. Tra le grandi deluse del 202425 c’è anche il Manchester City che chiude una stagione a dir poco disastrosa. Non bastano tutti gli investimenti fatti, compresi i 150 milioni di euro spesi ad inizio giugno per cercare di invertire il trend al Mondiale per Club, dove gli uomini di Guardiola si sono fatti buttare fuori dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Questo un estratto di quanto scritto da As sul tema. Fallimento Manchester City, a Guardiola non basta un mercato da 150 milioni. “Nonostante il percorso fosse stato reso più facile – avevano i sauditi agli ottavi e una partita contro il Fluminense nei quarti di finale ad attenderli – il City è tornato alla forma che aveva caratterizzato tutta la stagione e ha subito una battuta d’arresto significativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un mercato da 150 milioni non è bastato al Manchester City per fare bella figura al Mondiale per Club (As)

In questa notizia si parla di: milioni - manchestercity - mercato - mondiale

Gli scambi che hanno fatto la storia del calciomercato tra Juventus e Manchester City! Guarda il Mondiale per Club FIFA 2025 gratuitamente su DAZN: https://calcioefinanza.short.gy/DAZN #juventus #manchestercity #mondialeperclub #fifa Vai su Facebook

Un mercato da 150 milioni non è bastato al Manchester City per fare bella figura al Mondiale per Club (As); Il folle mercato di giugno del Manchester City, in 10 giorni ha speso oltre 150 milioni di euro; Manchester City sotto processo ma scatenato sul mercato: già spesi 350 milioni di euro da gennaio.

Un mercato da 150 milioni non è bastato al Manchester City per fare bella figura al Mondiale per Club (As) - Fallimento completo del Manchester City di Pep Guardiola a cui non sono bastati 150 milioni di euro spesi per far bene nel Mondiale per Club ... Segnala ilnapolista.it

Juve fuori dal Mondiale, Comolli: “Frustrazione. Mercato? Vogliamo tornare a vincere” - Juve fuori dal mondiale per club contro il Real Madrid nonostante la buona prestazione: frustrazione, ma anche esperienza. Da msn.com