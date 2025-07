Un leader non cerca un colpevole quando è il più semplice

In un mondo in cui la leadership si misura spesso dalla capacità di affrontare le sfide con integrità, un vero leader non cerca colpevoli ma soluzioni. È il momento di scoprire come le parole e le azioni di Hakan Çalhanoglu dimostrino che l’unione e il rispetto sono la vera forza di una squadra vincente. Perché, alla fine, è sempre più semplice fare squadra che puntare il dito.

2025-07-01 13:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Il Turk Hakan Çalhanoglu, centrocampista di Inter Milano, Ha risposto martedì alle accuse di mancanza di impegno che ha ricevuto dall’argentino Lautaro Martínez Capitano ‘Nerazzurro’. L’eliminazione della Coppa del Mondo del club prima che il Fluminense abbia lasciato l’Inter molto toccato nell’Inter, ora immerso in una guerra interna. Dopo il partito, Lautaro e il presidente, Giuseppe Marotta hanno parlato di Calhanoglu, un pezzo chiave di questo intero che non ha giocato per un infortunio e quello Non ha messo a tacere una sola voce sulla sua possibile marcia a Galatasaray tra le foto sulla spiaggia e i messaggi criptici sui social network. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Un leader non cerca un colpevole quando è il più semplice”

Lo sfogo di Calhanoglu: “Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l’Inter” - Lo sfogo di Lautaro Martinez ha acceso le polemiche: un momento di tensione tra compagni, ma Hakan Calhanoglu, vero leader, risponde con fermezza e senza mezzi termini.

