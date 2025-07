Un flop clamoroso Elly Schlein arriva un’altra brutta notizia | numeri impietosi

rischia di indebolire ulteriormente la posizione della sinistra italiana, rendendo imperativo un cambio di passo deciso. Solo affrontando con coraggio le proprie criticità potrà risalire la china e ritrovare il consenso perduto.

È un periodo in salita per la sinistra italiana, attraversata da tensioni interne, risultati elettorali al di sotto delle aspettative e una crescente difficoltà a costruire un’identità politica chiara. Dopo le elezioni europee, il clima dentro al Partito Democratico è sempre più teso: la leadership di Elly Schlein non convince tutti, mentre il campo largo si assottiglia sotto il peso delle contraddizioni. Le sfide strategiche non mancano, ma ciò che sembra davvero mancare è il consenso popolare. Leggi anche: Pnrr, approvata la settima rata per l’Italia: l’ironia di FdI contro Conte e Schlein Nel frattempo, la maggioranza di governo continua a rafforzarsi sul piano dell’immagine, cavalcando un consenso che si riflette non solo nei sondaggi politici, ma anche nei contesti meno istituzionali, come le classifiche editoriali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it