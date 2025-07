Ue Maurizio Casasco | Neutralità climatica e obiettivo 2040 molto perplessi

Maurizio Casasco, responsabile Dipartimento Economia di Forza Italia, esprime perplessità sulla proposta della Commissione Europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040. Con una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, si tratta di un obiettivo ambizioso che solleva interrogativi e sfide significative. È fondamentale analizzare attentamente gli impatti di questa strategia e il suo equilibrio con lo sviluppo economico.

"La Commissione Europea a voce della Presidente von der Leyen, ha presentato la sua proposta per l'obiettivo 2040 della legge europea sulla neutralità climatica, riproponendo la già annunciata intenzione di fissare per legge una riduzione netta del 90% di emissioni di gas serra paragonato alle emissioni del 1990". Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile Dipartimento Economia di Forza Italia e presidente emerito Confederazione europea delle Piccole e medie imprese. "Siamo stati molto perplessi su questo obiettivo da quando è in discussione, e cioè da almeno 5 anni. Esprimiamo preoccupazione, rispetto agli effetti e ai tempi che potrebbero avere obiettivi troppo asimmetrici rispetto all'andamento economico e industriale italiano ed europeo, fortemente condizionato dal momento geopolitico e dalle crisi internazionali.

