Tudor fa chiarezza dopo Real Madrid Juve | Perché il cambio di Yildiz? Vi spiego la scelta ecco cos’è successo in campo

Dopo la sfida tra Real Madrid e Juve, Igor Tudor ha deciso di fare chiarezza sul cambio di Yildiz, spiegando le ragioni dietro questa scelta strategica. Nel post-partita, il tecnico bianconero ha condiviso dettagli importanti sul motivo che lo ha portato a sostituire il giovane talento, rivelando come questa decisione abbia influito sull’andamento della partita e sui successi della Juventus in un momento cruciale. Ecco cosa ha dichiarato Tudor.

Tudor chiarisce: «Vi spiego la scelta sul cambio di Yildiz». Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri nel post partita. Igor Tudor  ha parlato ai microfoni di  DAZN  nel post-partita di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sull’ottavo di finale dei bianconeri al Mondiale per Club. Il tecnico dei bianconeri ha spiegato così il cambio di Yildiz. YILDIZ –  «Erano in 10 che volevano il cambio. Pensavamo potesse farsi male, poi c’erano due con i crampi avevo paura di rimanere con un uno in meno. Il Real Madrid è di primo livello, loro sono micidiali quando ripartono, abbiamo dato tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com