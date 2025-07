Trump smanioso di ricostruire Gaza | Israele ha accettato la tregua ora lo faccia Hamas

L’ex presidente Donald Trump si riaccende sulla scena mediorientale, spingendo per una ricostruzione di Gaza e una pace duratura. Con Israele che ha accettato la tregua e Hamas ora chiamata a fare la sua parte, il suo obiettivo è chiaro: trasformare questo momento di fragile calma in un nuovo inizio. Trump non si ferma: è pronto a lanciare i lavori di ricostruzione e a rilanciare la stabilità nella regione, puntando a un futuro di speranza e dialogo.

Due mesi di stop alle armi in cui contrattare per un cessate il fuoco definitivo. Questo l'accordo accettato del governo di Benjamin Netanyahu e ora passato nelle mani di Hamas. Trump non rinuncia alla pacificazione del Medio Oriente e, dopo la fine delle ostilità in Iran, è tornato a concentrarsi su Gaza. Il piano del Tycoon è quello di ottenere la pace e partire immediatamente con i lavori di ricostruzione nella Striscia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump smanioso di ricostruire Gaza: “Israele ha accettato la tregua, ora lo faccia Hamas”

