Trump Israele ha accettato cessate il fuoco per 60 giorni

In un gesto che potrebbe segnare un passo decisivo verso la pace, Israele ha accettato un cessate il fuoco di 60 giorni, grazie a un intenso negoziato con gli Stati Uniti e i mediatori regionali. Mentre le parti si preparano a mettere fine al conflitto, il mondo guarda con speranza e cautela, consapevole che ogni momento di tregua rappresenta un’opportunità per costruire un futuro di stabilità e dialogo. Spero, per il…

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra. Qatariani ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale. Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perchè la situazione non migliorerĂ , ma peggiorerĂ solo”. Così il presidente degli Sati Uniti, Donald Trump, su Truth. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

