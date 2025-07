Trump inaugura il centro di detenzione per migranti Alligator Alcatraz

In un’operazione che ha suscitato scalpore, l’ex presidente Donald Trump inaugura il centro di detenzione “Alligator Alcatraz” in Florida, immerso tra paludi e alligatori. Un progetto ambizioso e controverso che mira a ospitare fino a 5.000 migranti illegali, sollevando domande sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. Ma quali saranno le implicazioni di questa iniziativa? Scopriamolo insieme.

Il presidente americano Donald Trump ha inaugurato "Alligator Alcatraz", il nuovo carcere realizzato dalla Florida per accogliere fino a 5.000 migranti illegali.

