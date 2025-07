Trump inaugura Alligator Alcatraz prigione per immigrati irregolari | Dovranno correre a zig zag per scappare da alligatori - VIDEO

In un'operazione che ha scatenato scalpore, Trump ha inaugurato Alligator Alcatraz, una prigione per immigrati irregolari dotata di un sistema di sicurezza unico: alligatori pronti a inseguire i detenuti in percorsi a zig zag. Con una capienza di 5.000 persone e costi annuali stimati in 450 milioni di dollari, questa struttura promette di essere "più dura della prima Alcatraz", lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il carcere potrà ospitare fino a 5mila persone e secondo le stime costerà 450 milioni di dollari l'anno. Si tratta tecnicamente di un luogo di sosta in attesa dell'espulsione ma che, ha avvertito Trump, "potrebbe essere più duro della prima Alcatraz"

