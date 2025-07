Trump e la causa alla CBS? Accordo da 16 milioni per chiudere il caso

Nel mondo dello spettacolo e della politica, le controversie legali sono all’ordine del giorno. Questa volta, la CBS e Donald Trump si sono confrontati in una battaglia legale culminata con un accordo da 16 milioni di dollari. Paramount Global ha deciso di pagare questa cifra per chiudere la causa riguardante un’intervista trasmessa nel programma "60 Minutes" a ottobre. La decisione potrebbe cambiare le regole del gioco, aprendo nuovi scenari nel rapporto tra media e politica.

Paramount, la società madre della CBS, ha patteggiato una causa intentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un'intervista andata in onda nel suo programma di notizie "60 Minutes" a ottobre. Paramount Global ha accettato di pagare al presidente Trump 16 milioni di dollari per porre fine alla sua causa. Paramount ha dichiarato che pagherà 16 milioni di dollari per chiudere la causa, utilizzando i fondi destinati alla futura biblioteca presidenziale di Trump, e che la cifra non sarà versata "direttamente o indirettamente" a Trump. "L'accordo non include una dichiarazione di scuse o di rammarico", ha aggiunto la nota dell'azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it