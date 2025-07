Trump | da Israele sì a cessate il fuoco di 60 giorni Hamas accetti

In un contesto di tensioni crescenti, il presidente Trump annuncia che Israele ha accettato un cessate il fuoco di 60 giorni, invitando Hamas a fare altrettanto. Un passo che potrebbe segnare una svolta nel conflitto, ma le condizioni rimangono avvolte nel mistero. La speranza di un fragile accordo per il bene del Medio Oriente si fa strada tra le incognite, lasciando il mondo in attesa di sviluppi concreti.

Milano, 2 lug. (askanews) - Il presidente Trump ha annunciato che Israele ha accettato un cessate il fuoco di 60 giorni e ha chiesto ad Hamas di fare altrettanto. "Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perchĂ© la situazione non migliorerĂ , anzi, peggiorerĂ solo", ha scritto in un lungo post sul suo social network, Truth. Le condizioni dell'eventuale accordo non sono state specificate, ma il presidente Usa ha detto che all'intesa hanno lavorato Qatar e Egitto che presenteranno una proposta finale. Come annunciato dal premier israeliano Netanyahu e confermato poi da Trump i due si vedranno a Washington a breve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: da Israele sì a cessate il fuoco di 60 giorni, Hamas accetti

