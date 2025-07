Trump | Da Israele ok alla tregua Hamas | Pronti all' accordo ma serve la fine della guerra

Donald Trump annuncia su Truth che Israele ha dato il via libera alla tregua con Hamas, segnando un passo cruciale verso la fine delle ostilità a Gaza. Con la promessa di un cessate il fuoco entro questa settimana, l'ex presidente sottolinea come siano a buon punto i progressi, ma avverte: "Serve la fine definitiva della guerra." Mentre si avvicina il suo incontro con Netanyahu, il mondo guarda con attenzione a questo delicato momento di speranza e negoziati.

Aveva promesso il cessate il fuoco a Gaza entro la fine di questa settimana e per il momento il 50% del lavoro è fatto. A pochi giorni dal suo incontro con il premier Benjamin Netanyahu a Washington per «celebrare la vittoria contro l’Iran», Donald Trump sceglie, come sempre, il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza e, soprattutto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me