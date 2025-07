Trump annuncia raggiunto accordo commerciale con Vietnam

In un blitz di annunci, Donald Trump rivela di aver concluso un nuovo accordo commerciale con il Vietnam, promettendo benefici per entrambe le economie. La rivoluzione nelle relazioni commerciali prende forma con l’assenza di dazi sui beni americani e una tariffa del 20% su quelle vietnamite negli Stati Uniti. Un passo deciso che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama degli scambi internazionali. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro?

"Ho appena raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam ". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Donald Trump ha annunciato che, in base all'accordo raggiunto, il Vietnam non imporrà dazi sui beni americani importati nel paese e pagherà una tariffa del 20% sulle sue esportazioni negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia, raggiunto accordo commerciale con Vietnam

In questa notizia si parla di: trump - raggiunto - accordo - vietnam

Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con la Cina». Dalle terre rare ai visti per gli studenti: cosa prevede il patto con Xi - L’atteso accordo tra Stati Uniti e Cina segna una svolta storica nelle relazioni bilaterali. Dalle terre rare ai visti per studenti, il patto mira a stabilizzare il commercio e rafforzare la collaborazione tra le due superpotenze.

La decisione dell'amministrazione Trump. Il Pentagono: tra i prodotti anche i missili per la difesa aerea Vai su Facebook

Trump annuncia, raggiunto accordo commerciale con Vietnam; Dazi, Trump annuncia: Raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam; Trump: accordo sui dazi con il Vietnam. Sale il titolo Nike.

Trump annuncia, raggiunto accordo commerciale con Vietnam - "Ho appena raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam". Lo riporta ansa.it

Dazi, Trump annuncia: "Raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam" - In base ai termini dell'accordo, definito "un'importante forma di cooperazione tra i nostri due Paesi", i ... Riporta msn.com