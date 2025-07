Trump annuncia | Israele ha accettato il cessate il fuoco a Gaza ora tocca ad Hamas

In un clima di tensione crescente, Donald Trump annuncia che Israele ha accettato un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, lasciando ora la decisione ad Hamas. La comunità internazionale si stringe attorno a questo momento cruciale, sperando in una de-escalation del conflitto. La sfida ora è nelle mani di Hamas, chiamata a scegliere tra pace e escalation.

Accordo di tregua vicino: pressing su Hamas per evitare l'escalation. Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato i termini per un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza, precisando che ora la palla passa ad Hamas, chiamato a decidere se accettare la proposta oppure affrontare un possibile peggioramento della crisi. L'ex presidente americano ha fatto sapere attraverso il suo social Truth che il 50% del percorso verso la tregua è stato completato. L'annuncio arriva poco prima del previsto incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington, dove si discuterà anche della "vittoria contro l'Iran".

