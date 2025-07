Treviglio riparte da capitan Reati | 13ª stagione alla caccia del record di presenze

Treviglio si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con Davide Reati ancora al timone della Treviglio Brianza Basket. Alla sua tredicesima stagione, l’esperto capitano guida una squadra giovane e determinata verso nuovi traguardi, puntando a superare il record di presenze societarie. Con oltre 350 partite alle spalle e il cuore sempre rivolto alla città , Reati rappresenta il simbolo di continuità e passione che rilancia le ambizioni della squadra.

Davide Reati sarà il capitano di Treviglio Brianza Basket anche per la prossima stagione. L'esperta ala si prepara alla sua stagione numero 13, dopo il ritorno l'estate scorsa per 'guidare' il gruppo giovane su cui la società ha deciso di puntare dopo aver voltato pagina. Per il suo tredicesimo campionato all'ombra del millenario campanile trevigliese, Reati riparte da 355 presenze, con il record societario di 367 gare di Enrico Degli Agosti nel mirino, e 3479 punti (secondo solo a Luca Gamba, top scorer con 4256 punti). Si tratta della seconda conferma estiva ufficiale, dopo quella di coach Davide Villa.