Tre veicoli si schiantano | ecco la verità sullo scontro sulla Teramo?Mare

Un violento incidente sulla Teramo-Mare, al km 6+800, ha coinvolto tre veicoli e causato tre feriti. La collisione tra un furgone Ducato, una Nissan Pathfinder e una Mini Cooper ha scatenato lunghe code e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare un conducente rimasto intrappolato. La dinamica dello scontro rimane da chiarire, ma l'episodio evidenzia ancora una volta quanto la sicurezza sia fondamentale sulle nostre strade.

Teramo - Scontro tra un furgone e due auto al km?6+800 provoca tre feriti; code chilometriche e intervento dei vigili del fuoco per liberare un conducente. Un violento incidente stradale ha coinvolto questa mattina tre mezzi – un furgone Ducato, una Nissan Pathfinder e una Mini Cooper – sulla Teramo?Mare, variante della SS?80, al km?6+800. Il tratto è a doppio senso di marcia per lavori in corso. Due conducenti, quello del Ducato (55 anni) e della Pathfinder (35 anni), hanno riportato traumi gravi ed entrambi sono stati trasportati con due ambulanze al Pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo.

