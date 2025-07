Tragedia a Brescia camionista trovato morto in cabina sull’autostrada A4 | non si esclude un malore da caldo estremo

Una tragedia sconvolge Brescia nelle prime ore di mercoledì: un camionista di 70 anni viene trovato senza vita nella sua cabina sull’autostrada A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda. Potrebbe trattarsi di un malore improvviso causato dal caldo estremo, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause. Un evento che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti più caldi dell’estate.

Brescia – Una tragedia si è consumata nelle prime ore di mercoledì mattina sull’ autostrada A4, nel tratto tra Sirmione e Peschiera del Garda, in provincia di Brescia. Un camionista di 70 anni è stato trovato morto all'interno della sua cabina di guida poco dopo le 6.30, mentre il mezzo sostava in una piazzola di sosta. Non è chiaro, al momento, da quando tempo l’uomo si trovasse lì, ma sembra essere stato stroncato da un malore improvviso. Secondo le prime ipotesi, il caldo torrido di questi giorni potrebbe aver contribuito al tragico epilogo. La zona di Brescia ha infatti registrato nella giornata di martedì temperature estreme, tanto che le autorità avevano emanato un allerta da bollino rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia a Brescia, camionista trovato morto in cabina sull’autostrada A4: non si esclude un malore da caldo estremo

