Traffico Roma del 02-07-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna tra l'uscita per la 24 via Tiburtina in via della Salaria inevitabili code code che partono da viale Castrense ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 con incolonnamenti a partire da Viale Togliatti sul Raccordo Anulare sempre per un incidente code lungo la carreggiata interna dalla Trionfale alla Flaminia ancora sul raccordo per il traffico intenso code dalla Nomentana la Casilina e proseguendo dalla Roma Fiumicino al Aurelia code anche lungo la carreggiata esterna tratti dalla Roma Fiumicino la diramazione di Roma Sud ed è stata riaperta da poco la via Aurelia chiusa in precedenza per un incendio all'altezza di Malagrotta resta ancora qualche rallentamento nei pressi di Castel di Guido questa sera all'Olimpico il concerto di Marco Mengoni attenzione alle consuete modifiche alla viabilità presenti nell'area del Foro Italico che coinvolgeranno anche alcune zone dei da segnalare infine alla Camilluccia la chiusura per urgenti lavori di via Trionfale all'altezza di via Luigi Morandi il traffico viene deviato su via Luigi Morandi per i veicoli provenienti dal raccordo anulare e su via Mario Fani via Pieve di Cadore per i veicoli provenienti da Piazzale delle Medaglie d'Oro Come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.