Traffico Lazio del 02-07-2025 ore 09 | 30

Buongiorno agli ascoltatori di Luceverde Lazio! Ecco il bollettino del traffico alle 09:30 del 2 luglio 2025: code sulla A1 tra Orte e Orvieto per un veicolo in panne, e tre chilometri di rallentamenti sulla A24 tra via Togliatti e la tangenziale est di Roma. La situazione si fa complessa anche nella zona della Camilluccia, dove via Trionfale è chiusa per lavori urgenti. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e consigli utili per viaggiare in sicurezza.

Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione coda di un km sulla A1 milano-napoli tra Orte e Orvieto per un veicolo in panne in direzione Firenze 3 km di coda sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra via Togliatti e la tangenziale est è proprio in quest'ultima direzione alla Camilluccia a Roma chiusa per urgenti lavori via Trionfale tra via Mario Fani e via Luigi Morandi verso il centro via Trionfale è chiusa anche tra via Mario Fani e via Stresa e in direzione del raccordo anulare inevitabili ripercussioni al traffico in provincia di Viterbo sulla via Cassia si transita senso unico alternato tra Borghetto è San Lorenzo Nuovo per lavori dalle 8 alle 18 e fino a domani 3 luglio parliamo ora di trasporto ferroviario per lavori alla stazione di Roma Ostiense fino al 4 luglio nel corso della mattina alcuni coinvolgi Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano fl5 Roma Civitavecchia saranno interessati da variazioni di orario e limitazioni di percorso da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura dell'Arci in collaborazione con Roma Capitale

