Toga rossa colpisce ancora | lo straniero che minacciò la figlia della Meloni e insultò la polizia non va espulso

Toga rossa colpisce ancora: uno straniero che minaccia la figlia di Giorgia Meloni e insulta la polizia non sarà espulso, scatenando polemiche e interrogativi sulla giustizia italiana. Nonostante le accuse gravi e la proposta del questore, le decisioni dei giudici dimostrano quanto siano complesse le sfide tra sicurezza e tutela dei diritti. Un caso che continua a far discutere, lasciando aperte molte domande sulla nostra società.

In un video dileggiò la polizia e fece pesanti allusioni alla figlia di nove anni di Giorgia Meloni. Per i giudici, anzi, per due giudici donne, quello straniero camerunense di 27 anni non merita l’espulsione, proposta dal questore di Macerata e disposta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I provvedimenti sono stati fermati prima dalla giudice di Ancona, Alessandra Filoni, che non lo ha convalidato l’allontanamento, e poi dalla collega della sezione Immigrazione del Tribunale di Roma che ha accolto il ricorso del migrante, Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, nota alle cronache per la mancata convalida dei trattenimenti dei migranti in Albania, definiti «deportazioni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it