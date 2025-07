The Social Network 2 | svelata la trama del sequel del cult sul creatore di Facebook

Il mondo del cinema e della tecnologia si preparano a un nuovo capitolo con "The Social Network 2". Dopo anni di attese e speculazioni, finalmente abbiamo una chiara idea di cosa racconterà il sequel: il viaggio tumultuoso di Mark Zuckerberg, tra successi, sfide e controversie. Con Aaron Sorkin ancora al timone, questa pellicola promette di svelare nuovi dettagli sulla vita del creatore di Facebook, offrendo uno sguardo ancora più approfondito sulla sua storia. Ora, l’attesa è tutta per scoprire cosa ci riserverà questo affascinante ritorno nel mondo tech.

Adesso sappiamo quale storia legata alla carriera e alla vita di Mark Zuckerberg verrà raccontata nel sequel scritto e diretto da Aaron Sorkin. Se ne è parlato per anni, ma solo poche settimane fa è arrivata la conferma dello sviluppo di un sequel di The Social Network. Lo sceneggiatore Aaron Sorkin tornerà a far visita allo spregiudicato imprenditore della Silicon Valley Mark Zuckerberg, ma stavolta dirigerà personalmente il film di cui ora conosciamo anche la trama. Secondo World of Reel, The Social Network 2 sarà meno incentrato su Mark Zuckerberg e si concentrerà, piuttosto, su Frances Haugen, ex product manager di Facebook divenuta informatrice, la cui testimonianza del 2021 ha sconvolto il mondo della tecnologia e acceso dibattiti sull'influenza tossica dei social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it