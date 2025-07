The Odyssey | il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete ecco che cosa accade

Il teaser trailer di "The Odyssey", la nuova epica di Nolan da 250 milioni di dollari, trapela in rete, scatenando entusiasmo tra gli appassionati. Nolan, amante delle sale cinematografiche, aveva deciso di diffonderlo esclusivamente nelle sale, ma il leak ha portato questa anteprima direttamente online, alimentando curiositĂ e speculazioni. E ora, cosa ci riserva questa straordinaria avventura visiva? Scopriamolo insieme.

Lo spettacolare teaser dell'epopea da 250 milioni di dollari di Nolan rivolto esclusivamente al pubblico cinematografico è stato prontamente diffuso online. Prevedibile la scelta di un purista delle sale cinematografiche come Christopher Nolan di diffondere il teaser trailer della sua ultima fatica, The Odyssey, unicamente nei cinema, accoppiato a Jurassic World - La Rinascita, in uscita oggi. Altrettanto prevedibile il leak del promo, prontamente finito in rete. L'esclusivitĂ del teaser per le sale cinematografiche è in linea con la prioritĂ data dal regista britannico all'esperienza cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco che cosa accade

Nolan e l’odissea: teaser misterioso con matt damon come ulisse e tom holland in cerca di risposte - Il nuovo film di Christopher Nolan, “The Odyssey”, promette di portare il pubblico in un’avventura epica tra mito e realtà .

