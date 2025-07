The Odyssey di Christopher Nolan c' è stato un leak del primo teaser ecco cosa ci fa capire

Un leak sorprendente rivela il primo teaser di "The Odyssey" di Christopher Nolan, portando l’attesa a un nuovo livello. Questa clip, originariamente pensata per le sale, ora circola online e ci offre anticipazioni su un cast stellare con Matt Damon, Tom Holland e Jon Bernthal. Ma cosa ci svela realmente questa anteprima? Scopriamolo insieme, analizzando ogni dettaglio e ipotizzando le sorprese che Nolan ci riserva.

La clip inizialmente pensata per le sale è arrivata sul web e vede protagonisti Matt Damon, Tom Holland e Jon Bernthal. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The Odyssey di Christopher Nolan, c'è stato un leak del primo teaser, ecco cosa ci fa capire

In questa notizia si parla di: odyssey - christopher - nolan - stato

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX - La nuova epica di Christopher Nolan, "The Odyssey", promette di ridefinire l'esperienza cinematografica grazie alla tecnologia IMAX.

Il primo teaser trailer di "The Odyssey", prossimo film di Christopher Nolan, è stato leakato da una delle sale cinematografiche americane in cui è stato proiettato. Era prevedibilissimo, nessuno poteva sperare minimamente di conservare la segretezza. Lo si tro Vai su Facebook

Prima The Odyssey di Christopher Nolan, poi Euphoria 3 (o forse c'è stato prima Euphoria 3? Le date si sono accavallate a un certo punto). Ora Dune: Messiah di Denis Villeneuve. Mesi pienissimi per Zendaya. Vai su X

C'è stato un leak del teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan; The Odyssey: svelato il primo poster epico del kolossal di Christopher Nolan; The Odyssey: svelato il primo poster epico del kolossal di Christopher Nolan.

The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco che cosa accade - Lo spettacolare teaser dell'epopea da 250 milioni di dollari di Nolan rivolto esclusivamente al pubblico cinematografico è stato prontamente diffuso online. Riporta msn.com

The Odyssey di Christopher Nolan, il contenuto del trailer che appare e scompare online - Negli USA chi è andato in sala a vedere Jurassic World: La rinascita ha visto anche il primo teaser trailer di The Odyssey di Christopher Nolan, esclusiva della sala, ma ovviamente online di straforo. Secondo comingsoon.it