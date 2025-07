The Bear | La serie FX rinnovata per una quinta stagione

Il successo travolgente di The Bear continua a conquistare il pubblico, e ora FX ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una quinta stagione. Dopo il finale della quarta stagione, arrivato su Disney+ lo scorso giugno, l’attesa si fa ancora più eccitante: i fan possono prepararsi alla ripresa della serie, che tornerà presumibilmente nella seconda metà del prossimo anno, promettendo nuove emozioni e colpi di scena.

La serie di successo The Bear ha ottenuto il via libera dal network FX per la Stagione 5. Alcuni giorni dopo la messa in onda dell’episodio finale della Stagione 4 (“ Goodbye ” è arrivato anche su Disney+ il 25 giugno scorso), FX ha fatto sapere di aver rinnovato The Bear per una quinta stagione, la conferma è arrivata attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista presumibilmente per la seconda metĂ del 2026. “ The Bear continua a essere uno dei programmi preferiti dai fan di tutto il mondo e la risposta a questa stagione, come dimostrato dall’incredibile numero di ascolti, è stata spettacolare quanto quella di tutte le stagioni precedenti “, ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf in una nota. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Bear | La serie FX rinnovata per una quinta stagione

In questa notizia si parla di: stagione - bear - serie - quinta

The bear stagione 5: importanti novità a meno di una settimana dall’uscita della stagione 4 - A meno di una settimana dall’uscita della stagione 4, arriva un annuncio che entusiasmerà i fan di “The Bear”: la serie televisiva continuerà con una quinta stagione, prevista per il 2026.

Sono arrivato a più di metà della quarta stagione di 'The Bear' è la sensazione è quella che ho provato anche con altre serie: una sorta di "preparazione al gran finale". Non so se la conclusione sarà presente già qui oppure sarà rappresentata da una quinta st Vai su Facebook

The Bear, svelato il futuro della serie! Quinta stagione o è finita così?; Sì, ci sarà una quinta stagione di 'The Bear'; Confermata la quinta stagione di The Bear, arriverà nel 2026.

The Bear | La serie FX rinnovata per una quinta stagione - anche su Disney+ il 25 giugno scorso), FX ha fatto sapere di aver rinnovato The Bear per una quinta stagione, la conferma è arrivata ... Scrive universalmovies.it

The Bear: FX rinnova la serie per una quinta stagione - FX ha ufficializzato il rinnovo per la quinta stagione di The Bear, la serie cult che ha conquistato pubblico e critica ... Segnala lascimmiapensa.com