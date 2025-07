Terremoto Inter Chivu ha chiuso tutti in hotel per un chiarimento prima delle vacanze | cos’è successo nello spogliatoio

In un clima di tensione e riflessione, l’Inter ha deciso di chiudere i suoi uomini in hotel per un chiarimento fondamentale prima delle vacanze estive. Dopo una stagione complessa, tra sfide fisiche e mentali culminate con l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, la squadra si prepara a ripartire. Cristian Chivu ha affrontato senza mezzi termini il caos scoppiato intorno alle recenti dichiarazioni di Lautaro, sottolineando l’importanza di ritrovare unità e determinazione.

Tre settimane di vacanza per riflettere e resettare dopo una stagione complicatissima da un punto di vista fisico, ma soprattutto mentale, terminata con l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L' Inter si ritroverà dopo il 20 luglio ad Appiano Gentile per poi cominciare il ritiro estivo. Prima delle vacanze, però, serviva un chiarimento. Cristian Chivu è stato schietto e duro dopo il caos legato alle dichiarazioni di Lautaro Martinez: ha chiuso tutti in hotel e ha ottenuto un confronto nello spogliatoio per un chiarimento collettivo. Il motivo? Rimettere un po' d' ordine, chiarire i ruoli, capire i motivi di determinate uscite pubbliche e soprattutto riportare serenità e calma in un ambiente già di per sé movimentato per più motivi.

