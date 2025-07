Temptation Island incidente in barca per Filippo Bisciglia | fan sconvolti

L’attesa per l’inizio di Temptation Island 2025 cresce, ma un episodio inatteso ha sconvolto i fan: Filippo Bisciglia, volto iconico del reality, è stato coinvolto in un incidente in barca. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando gli appassionati in ansia e curiosi di conoscere i dettagli. La sua sicurezza e il suo benessere sono a cuore di tutti; ora, l’attenzione si concentra sulla sua pronta ripresa e sul ritorno alle emozioni del programma.

Mancano pochissime ore all'inizio dell'edizione 2025 di Temptation Island, il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 da giovedì 3 luglio. Tutti gli occhi sono puntati sulle nuove coppie pronte a mettere alla prova le loro relazioni, ma a sorprendere è stato un episodio inaspettato che non ha nulla a che fare con i protagonisti del villaggio. Al centro della vicenda c'è infatti Filippo Bisciglia, storico volto e conduttore del programma, rimasto coinvolto in un incidente in barca durante le registrazioni. Il fatto ha colto di sorpresa anche i fan più affezionati, molti dei quali hanno appreso dell'accaduto solo attraverso le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore.

