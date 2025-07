Temperature record in Irpinia | all’Osservatorio toccati i 25.9°C

L’estate 2025 in Irpinia si conferma come una delle più calde degli ultimi anni, con temperature record che superano ogni aspettativa. All’Osservatorio locale, è stata toccata una punta di 25.9°C, il massimo storico finora raggiunto in questa stagione eccezionalmente calda. Questo dato evidenzia l’intensificarsi dell’anomalia climatica, con giornate afose e notti tropicali che coinvolgono anche le zone interne. Tuttavia, in montagna, il caldo sembra attenuarsi, offrendo un respiro…

Tempo di lettura: < 1 minuto L’estate 2025 continua a far registrare temperature da record in Irpinia. All’Osservatorio locale è stata rilevata una temperatura massima di 25.9°C, il valore più alto finora raggiunto in questa stagione particolarmente calda. Un dato che conferma l’anomalia termica di quest’anno, con giornate sempre più afose e notti tropicali anche nelle zone interne della regione. In montagna, tuttavia, il caldo sembra attenuarsi leggermente: sulla vetta del Partenio, a 1515 metri di altitudine, la colonnina di mercurio non ha superato i 23.5°C, segnando comunque un valore significativo per quella quota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Temperature record in Irpinia: all’Osservatorio toccati i 25.9°C

In questa notizia si parla di: temperature - record - irpinia - osservatorio

