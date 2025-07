Techetechetè le anticipazioni della puntata di oggi 2 luglio 2025

Torna l'appuntamento dedicato ai tesori dell'archivio storico Rai: questa sera alle 20.30 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di Techetecheté. Il celebre contenitore televisivo dall'irresistibile e affascinante sapore nostalgico, ideato dal giornalista Michele Bovi, torna nella puntata del 2 luglio con un nuovo tema dal titolo Canzoni in Gondola. Tutti pronti dunque per vivere un nuovo viaggio emozionale nella memoria televisiva italiana, dove la leggerezza incontra la profondità di una cultura condivisa, rendendo ogni scena un piccolo patrimonio da riscoprire. Stasera sarà la volta delle canzoni che hanno reso celebre la kermesse La Gondola d'Oro.

