Tassa di ingresso per i passeggeri delle crociere | quali isole greche hanno introdotto l'imposta

Se state pianificando una crociera in Grecia, è importante conoscere le novità sulle tasse di ingresso applicate alle isole più famose. Alcune località hanno introdotto un'imposta per i turisti che arrivano in nave, influenzando l’esperienza di visita al centro storico e alle spiagge iconiche. Scoprite quali isole greche hanno adottato questa misura e come prepararsi al meglio per la vostra prossima avventura nel Mar Egeo!

Avete organizzato una vacanza in Grecia in crociera? Su alcune isole è stata introdotta una tassa di ingresso ai turisti che arrivano in nave: ecco dove si dovrà pagare per visitare il centro e le spiagge iconiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scatta la tassa per i passeggeri crocieristi: Santorini e Mykonos alzano il prezzo per contrastare il sovraffollamento - Dal 1 luglio, una tassa di 20 euro per passeggero mira a finanziare le infrastrutture turistiche delle isole greche Dal 1 luglio 2025, è entrata in vigore una tassa di 20 euro per passeggero per le na ... Scrive msn.com

