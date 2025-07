Targhe estere in Italia | regole e divieti per la circolazione

Se possiedi un’auto con targa estera e vivi o viaggi in Italia, è fondamentale conoscere le regole che regolano la circolazione. Dalle tempistiche consentite ai divieti specifici, sapere cosa è permesso evita sanzioni e complicazioni. Scopri insieme a noi le normative aggiornate, così potrai guidare in totale sicurezza e nel rispetto delle leggi italiane. Preparati, perché il mondo delle targhe straniere in Italia ha molte sfumature da esplorare!

Chi risiede in Italia può circolare con un'auto immatricolata all'estero per un massimo di tre mesi, mentre chi vive in un'altra nazione ha a disposizione 12 mesi. Lo stesso limite annuale si applica ai cittadini italiani che guidano veicoli di proprietà straniera, a patto che il proprietario sia a bordo. I limiti non valgono per le auto immatricolate all'estero iscritte al Reve.

