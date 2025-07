Supporto alla ricerca per trasformare la sanità Il piano della Fondazione Lilly secondo Villa

ragione, il supporto alla ricerca diventa fondamentale per trasformare la sanità in un sistema più sostenibile ed equo. La Fondazione Lilly, con il suo impegno nel promuovere l'innovazione e l'integrazione delle evidenze scientifiche, si propone di essere un ponte tra ricerca e decisioni politiche, contribuendo a plasmare un futuro in cui le terapie e i servizi sanitari siano accessibili, efficaci e basati su dati concreti. Per questa ragione, il progetto si inserisce come un passo decisivo verso una sanità più avanzata e inclusiva.

La capacità di integrare evidenze scientifiche nei processi decisionali rappresenta una delle sfide centrali per la sostenibilità e l’equità dei sistemi sanitari. In un contesto in cui l’innovazione tecnologica accelera e le esigenze di salute pubblica si fanno sempre più complesse e numerose, il mondo della ricerca è chiamato a giocare un ruolo strategico nella formazione di competenze capaci di tradurre i dati in politiche efficaci. Per questa ragione è stato presentato ieri nella capitale il rilancio della Fondazione Lilly per l’Italia. Il nuovo piano decennale prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro per finanziare trenta dottorati di ricerca dedicati alle politiche sanitarie in trenta università su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Supporto alla ricerca per trasformare la sanità. Il piano della Fondazione Lilly secondo Villa

