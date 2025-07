Suona Wonderwall degli Oasis e i Green Day si infuriano Fan cacciato via dal palco Liam Gallagher sarcastico | Il miglior brano della serata – IL VIDEO

Un episodio sorprendente scuote il palco dei Green Day in Lussemburgo: un fan invitato a suonare con la band si mette a eseguire “Wonderwall” degli Oasis, scatenando l’ira di Billie Joe Armstrong, che lo fa scendere. Il video, virale sui social, ha catturato l’attenzione di Liam Gallagher, che ha sarcasticamente commentato: “Era il miglior brano della serata”. Un episodio che dimostra come le emozioni possano esplodere inaspettatamente durante un concerto.

Colpo di scena per i Green Day. Un fan viene invitato dal frontman Billie Joe Armstrong a suonare la chitarra durante il concerto. Ma il ragazzo ha iniziato a suonare “Wonderwall” degli Oasis. La band si infuria e lo fa scendere dal palco. È successo in Lussemburgo, ma il filmato ha fatto il giro del mondo ed è stato commentato persino da Liam Gallagher, frontman degli Oasis: “Era il miglior brano della serata”. (Video TikTok @greendayinc) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suona “Wonderwall” degli Oasis e i Green Day si infuriano. Fan cacciato via dal palco. Liam Gallagher sarcastico: “Il miglior brano della serata” – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: oasis - wonderwall - green - palco

Storia popolare di Wonderwall: come il capolavoro degli Oasis ha conquistato, perso e riguadagnato l'amore degli ascoltatori - Il 24 giugno 1995, un giorno che avrebbe segnato la storia del rock, Noel Gallagher svelò per la prima volta Wonderwall, trasformandola nel capolavoro degli Oasis.

SUONA GLI OASIS E NON I GREEN DAY: BILLIE JOE LO CACCIA DAL PALCO Il frontman del trio ha invitato il fan a salire sul palco durante un concerto: il commento di Liam Leggi tutto https://www.rockol.it/news-752880/green-day-video-fan-che-suona-oa Vai su Facebook

Green Day 'contro' fan che suona gli Oasis, Liam Gallagher si fa sentire; Suona “Wonderwall” degli Oasis e i Green Day si infuriano; Suona gli Oasis e non i Green Day: Billie Joe lo caccia dal palco.

Green Day, Billie Joe Armstrong invita un fan a suonare “Good Riddance”, ma lui invece fa "Wonderwall" degli Oasis e viene cacciato dal palco - È successo venerdi 20 giugno al Luxexpo Open Air, in Lussemburgo, Il filmato ha subito fatto il giro dei social e il commento di Liam Gallagher non si è fatto attendere: «la canzone migliore della ser ... Come scrive msn.com

Suona gli Oasis e non i Green Day: Billie Joe lo caccia dal palco - Il frontman del trio ha invitato il fan a salire sul palco durante un concerto: il commento di Liam ... rockol.it scrive