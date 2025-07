Street Fighter | Trovato l’interprete nel film di Guile

Il casting di Street Fighter, il film ispirato al celebre videogioco, si fa sempre più interessante. Dopo l’annuncio di David Dustmalchian come Mr. Bison, si parla ora di Cody Rhodes nei panni di Guile, l’immancabile colonnello americano. L’attesa cresce: le riprese si avvicinano e i fan attendono con trepidazione questa avventura cinematografica. Riusciranno a portare sul grande schermo l’energia e l’essenza del videogioco? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi!

Il casting del film ispirato al videogame di successo Street Fighter è in pieno svolgimento, e l'inizio delle riprese si avvicina sempre di più. Appreso ieri che David Dustmalchian ha ottenuto il ruolo del villain Mr Bison, questa mattina un nuovo rapporto di Nexus Point News ha riferito che la star di WWE " Cody Rodhes " è in trattative per vestire i panni militari di Guile, l'iconico colonnello dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti interpretato da Jean Claude Van Damme nel film del 1994. Se le trattative dovessero andare a buon fine, per il nuovo film Street Fighter si tratterebbe del secondo wrestler professionista a far parte del cast, l'altro è infatti Roman Reigns che, come da precedenti aggiornamenti, vestirà i panni di Akuma.