Strage Bologna La Russa | Ergastolo a Bellini? Nessuna novità la matrice fascista era già stata sancita

La questione della strage di Bologna e della matrice fascista riemerge con forza nel dibattito pubblico, alimentando discussioni sulle responsabilità e sulla memoria storica. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ribadisce che le sentenze confermano la matrice fascista ormai sancita da tempo, senza alcuna novità. Questo continuo richiamo alla verità storica sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria e di affrontare con chiarezza le questioni irrisolte del passato.

“Non mi pare ci sia una novità, basta guardare le carte. Ho già dichiarato che le sentenze hanno attribuito alle stragi di Bologna la matrice fascista. L’abbiamo riconosciuto. Questa è una conferma”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto ai giornalisti entrando alla Sala Convegni della Fondazione Alleanza Nazionale, in via della Scrofa 43, dove ha partecipato al convegno Storia e memoria della Destra italiana: l’eredità di Giuseppe Parlato. La giornata coincide con il deposito delle motivazioni della sentenza che ha condannato Paolo Bellini all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, uno degli atti terroristici piu’ gravi della storia repubblicana, costato la vita a 85 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it