Stop alle caldaie a metano con la direttiva Ue Case Green

Con l’obiettivo di rendere le case europee più sostenibili, la direttiva UE Case Green impone un drastico cambio di paradigma: stop alle caldaie a metano e transizione verso soluzioni più ecologiche. Questa normativa, parte del piano strategico per ridurre le emissioni entro il 2050, richiede ai proprietari di adottare sistemi energetici più efficienti. È il momento di scoprire come prepararsi e trasformare la propria abitazione in una casa davvero green.

Chi ha a casa una caldaia, la stragrande maggioranza degli italiani, dovrà eliminarla a favore di una casa green. La Commissione europea ha, infatti, ribadito la sua azione politica in tema di efficientamento energetico con la pubblicazione di nuove norme legate alla direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). L’obiettivo principale è la riduzione progressiva delle emissioni generate dal patrimonio edilizio europeo entro il 2050. Il nuovo pacchetto comprende 13 linee guida e tre atti di regolamentazione tecnica che chiariscono gli aspetti operativi della direttiva, compreso il tema sensibile della dismissione delle caldaie alimentate da combustibili fossili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stop alle caldaie a metano con la direttiva Ue Case Green

In questa notizia si parla di: direttiva - green - stop - caldaie

Fidanza difende le caldaie alternative nella direttiva Case green per il 2040 - Carlo Fidanza difende le caldaie alternative nell'ambito della direttiva "Case Green" per il 2040. Durante un evento dedicato alle sfide della normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici, il capo delegazione di Fratelli d'Italia ha evidenziato l'importanza di soluzioni sostenibili per garantire un futuro energetico efficiente e rispettoso dell'ambiente.

Case green, Bruxelles rilancia lo stop alle caldaie dal 2040; Stop alle caldaie a metano con la direttiva Ue Case Green; Direttiva Case Green, dall'Ue chiarimenti sullo stop alle caldaie a combustibili fossili.

Stop alle caldaie a metano dal 2040: la nuova strategia della Commissione europea - È quanto emerge dal nuovo pacchetto normativo pubblicato dalla Commissione europea nell’ambito della direttiva Case Green, che punta ... Secondo ilmessaggero.it

Case green, Bruxelles rilancia lo stop alle caldaie dal 2040 - Due strade per tagliare le fonti fossili: eliminare gli apparecchi e potenziare i gas rinnovabili in rete ... Si legge su ilsole24ore.com