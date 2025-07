Squid Game la terza stagione è un trionfo | record di visualizzazioni su Netflix

Con questa impressionante statistica, "Squid Game" si conferma come il fenomeno globale indiscusso, dimostrando ancora una volta la sua capacità di catturare l'immaginazione di milioni di spettatori e di rivoluzionare il modo in cui le serie vengono percepite e apprezzate su Netflix.

La terza stagione della serie coreana mantiene lo slancio delle precedenti e registra un nuovo record con 60.1 milioni di visualizzazioni Squid Game ha battuto un nuovo record per Netflix con il debutto della sua terza e ultima stagione venerdì scorso. Solamente nei primi tre giorni di disponibilità, la serie coreana ha attirato 60,1 milioni di visualizzazioni, stabilendo un nuovo massimo per la piattaforma. Con questa impressionante statistica iniziale, la terza stagione di Squid Game è ora la nona serie televisiva non inglese più vista di sempre nell'elenco regolarmente aggiornato delle serie più popolari di Netflix.

