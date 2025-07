Squid game 3 segna un record su netflix ma ci sono dei dubbi

Il fenomeno globale di Squid Game 3 ha infranto record su Netflix, attirando milioni di spettatori e alimentando entusiasmo ma anche qualche dubbio. Il successo travolgente del franchise coreano riaccende le discussioni sulla sua evoluzione e sul suo impatto culturale, lasciando spazio a interrogativi sulle potenziali svolte future. Ma quali sono davvero le implicazioni di questo trionfo? È solo l’inizio di una nuova era per il genere.

il successo della terza stagione di squid game e le sue implicazioni. La recente uscita della terza stagione di Squid Game ha generato un impatto immediato nel panorama televisivo globale, confermando la forte attrattiva del franchise coreano. Con risultati senza precedenti in termini di visualizzazioni, questa nuova serie ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e critica, aprendo un dibattito sulla direzione futura del progetto. risultati record e popolarità mondiale. dati di visualizzazione e record su Netflix. Rilasciata il 27 giugno, la nuova stagione ha raggiunto in soli tre giorni oltre 60 milioni di visualizzazioni, accumulando più di 368 milioni di ore viste.

