Sport e Salute connubio vincente | le nuove figure della Fondazione Polito

Nel panorama del benessere, sport e salute si incontrano in un connubio vincente promosso dalla Fondazione Polito, sempre all'avanguardia nel promuovere iniziative innovative. La recente nomina di figure chiave come il Dott. Giovanni D’Auria e il Dott. Giuseppe Ventre rafforza il nostro impegno nel campo sanitario e scientifico. Un passo deciso verso un futuro dove la cura del corpo e della mente diventa una priorità per tutti.

La Fondazione Polito, come sempre, fa sul serio e si conferma una delle piĂą attive e dinamiche sul territorio nazionale. La Fondazione Fioravante Polito proprio in queste ore ha comunicato la nomina di nuove figure di riferimento nell’ambito delle attivitĂ sanitarie e scientifiche. Stiamo parlando, nell’ordine, del Dott. Giovanni D’Auria (nominato Responsabile Sanitario della Fondazione Polito), del Dott. Giuseppe Ventre (che assumerĂ il ruolo di Responsabile del Progetto “ Passaporto Ematico ”). Ma anche del Dott. Christian Crescenzo (designato Coordinatore Scientifico della Fondazione Fioravante Polito) e del Dott. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Sport e Salute connubio vincente: le nuove figure della Fondazione Polito

In questa notizia si parla di: polito - fondazione - figure - sport

Omaggio a Raffaele Pisano: sport, passione e memoria Con orgoglio alleghiamo la copia protocollata dalla Fondazione Polito della richiesta ufficiale, presentata il 16 febbraio 2022 al Comune di Castellabate, con cui abbiamo proposto di intitolare il piazzale Vai su Facebook

Fondazione Fioravante Polito: presentato il Manifesto etico-sportivo a bordo della Msc World Europa; Sport e Inclusione, nasce il Manifesto Etico-Sportivo della Fondazione Polito; A Daniele Bartocci il premio di miglior giornalista giovane 2024 al CONI.

Fondazione Polito: nuove nomine e rafforzamento delle sinergie in ambito sanitario e scientifico - Prosegue inoltre la collaborazione della Fondazione Polito con la Fondazione Neuromed di Pozzilli (IS), presieduta dal Dott. Riporta nocerinalive.it

Fondazione Polito, il saluto a Malagò - La Fondazione Polito ha salutato il presidente uscente del Coni, Malagò, con una nota: "La Fondazione Polito saluta con profonda gratitudine il più grande Presidente nella storia del CONI, Giovanni Ma ... Secondo corrieredellosport.it