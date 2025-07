Spagna vasto rogo in Catalogna | in 20mila chiusi in casa

Un vasto incendio devasta la Catalogna, lasciando a casa oltre 20.000 persone e costando la vita a due individui. Le fiamme, alimentate da venti impetuosi e temperature elevate, hanno già combusto 5.000 ettari di terreno agricolo, minacciando comunità e biodiversità. La protezione civile ha subito adottato misure di emergenza, ma la sfida contro il fuoco è ancora in corso. La situazione rimane critica e in evoluzione, mentre gli abitanti attendono aggiornamenti sulla bonifica e sulle condizioni di sicurezza.

In Spagna due persone hanno perso la vita nel vasto incendio che da marted√¨ pomeriggio sta devastando la localit√† di Torrefeta, in Catalogna. Le vittime sono state ritrovate all'interno del perimetro del rogo, nel comune di Cosc√≤, a 20 km dall'origine delle fiamme. L'incendio, alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature, ha gi√† bruciato circa 5.000 ettari di terreno agricolo. In via precauzionale, la protezione civile ha imposto il confinamento in casa, con porte e finestre chiuse, a circa 20mila residenti di nove comuni catalani colpiti dal denso fumo, che si √® propagato fino a 300 km creando una colonna di 14 km di diametro, un fenomeno senza precedenti in Catalogna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, vasto rogo in Catalogna: in 20mila chiusi in casa

