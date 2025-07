Sinner-Vukic per Jannik c' è un pericolo australiano | il pronostico

Nel secondo turno di Wimbledon, il campione Jannik Sinner affronta un avversario temuto e già battuto due volte nel circuito ATP: Sinner Vukic si presenta come un vero e proprio pericolo australiano. La sfida promette spettacolo e colpi di scena: chi avanzerà nel prestigioso torneo? Scopriamo insieme il pronostico e le possibili strategie per questa emozionante partita.

Nel secondo turno del torneo di Wimbledon, per il numero uno del mondo c'è un rivale che ha già battuto per due volte nel circuito Atp: ecco chi è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Vukic, per Jannik c'è un pericolo australiano: il pronostico

In questa notizia si parla di: sinner - vukic - jannik - pericolo

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

Jannik Sinner Vai su Facebook

Wimbledon: Zverev, Musetti e Rune eliminati, la caduta dei big al primo turno spiana la strada a Sinner e Alca; Sinner accarezza Nardi dopo averlo distrutto a Wimbledon: Giocare con un italiano è un vero peccato; Wimbledon 2025, Sinner-Vukic al secondo turno: ecco quando si gioca e dove vederla in tv.

Quando gioca Sinner contro Vukic a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro - Jannik Sinner tornerà in campo a Wimbledon per il match di secondo turno giovedì 3 luglio, lo farà contro Vukic ... Si legge su fanpage.it

Aleksandar Vukic, chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon - Coraggioso e duro ad arrendersi come i suoi genitori (scappati dalla guerra in Jugoslavia), ha cominciato a giocare pe ... Secondo sport.sky.it