Si può anche decidere di non avere figli per amore Molti miei amici non sono genitori e sono amorevoli e generosi | Dua Lipa sulla maternità

In un mondo in continua evoluzione, le scelte sulla maternità sono diventate più personali che mai. Dua Lipa, nel suo podcast Service95, affronta con sincerità e coraggio temi come la decisione di non avere figli e il giudizio sociale ancora presente. Con ospiti come Guadalupe Nettel, la popstar invita a riflettere su amore, libertà e le molteplici vie della felicità. La domanda che resta aperta è: la società potrà un giorno accettare ogni scelta di vita?

Maternità sì o no? La società ancora è giudicante rispetto a non voler essere genitori? Sono solo alcuni degli interrogativi che Dua Lipa ha affrontato nel suo podcast Service95 con ospite la scrittrice messicana Guadalupe Nettel. La popstar è fidanzata con l’attore Callum Turner. I due si sono conosciuti al The River Cafe, un rinomato ristorante londinese, grazie alla presentazione della co-fondatrice Ruth Rogers. Trascorso un anno, i loro cammini si sono incrociati nuovamente a Los Angeles, dove Turner si trovava in compagnia di Mustafa the Poet, un amico comune di Lipa. “Scegliere di non fare figli non significa essere senza cuore – ha detto l’artista -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

